Kommt Ex-Real-Trainer Mourinho zum BVB?

23.10.2019, 14:37 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.



Der BVB II trifft heute auf Alemannia Aachen. Trainer Mike Tullberg blickt noch zurück aufs Spiel gegen den Bonner SC: "Wir haben uns nach dem Rückstand zurückgekämpft und das Tor erzwungen. Das hat mir gut gefallen." Auch heute will er mit seiner Mannschaft einen Sieg nach Hause holen. Mit Alemannia Aachen hat die U23 des BVB einen Gegner auf Augenhöhe vor sich. Darauf will er mit einem "einfachen Spiel" antworten.

Beim BVB laufen die finalen Vorbereitungen auf das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand. Am Vormittag haben sich die Borussen auf den Weg zum Anschwitzen gemacht.

Für den 1. Dezember ist der BVB-Mädchenflohmarkt in Dortmund geplant. Dort wird Kleidung für einen guten Zweck verkauft. Mit dabei sind auch einige Spielerfrauen, um die Aktion zu unterstützen. Und zwar Scarlett Gartmann, Sarah Richmond, Melanie Akanji und Jenny Schmelzer.

Für Borussia Dortmund läuft die bisherige Saison durchwachsen. Nach der starken vergangenen Saison scheint Lucien Favre beim BVB nicht mehr unumstritten. Angeblich denken die Borussen an eine große Lösung – und zwar Mourinho. An Ex-Real Madrid-Trainer José Mourinho bestehe großes Interesse. Mehr dazu hier.

Auch ohne Kapitän Marco Reus will der BVB einen Sieg einholen. Nach dem 0:0 gegen Barcelona und dem 2:0 bei Slavia Prag führt Borussia Dortmund die Tabelle der Gruppe F vor dem punktgleichen Starsensemble aus Barcelona an. Dagegen ist Inter Mailand mit erst einem Punkt nach einem Remis gegen Prag bereits unter Zugzwang. Mit einem Sieg könnte der BVB den Vorsprung auf die Italiener auf sechs Punkte ausbauen. Bei noch zwei Heimspielen wären die Westfalen auf einem guten Kurs Richtung Achtelfinale.

BVB bei der Champions League Vorrunde: Am Mittwoch spielen die Borussen ohne Kapitän Reus gegen Inter Mailand. (Quelle: imago images)



