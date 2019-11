LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Favre nach BVB-Niederlage gegen Barcelona vor dem Aus

28.11.2019, 09:26 Uhr | t-online.de

Deutlich besser als für die Profis lief es gestern für die U19 des BVB: Sie siegte in der Youth League gegen den FC Barcelona mit 2:1. Den Siegtreffer für die Dortmunder, die jetzt noch Chancen auf das Weiterkommen haben, erzielte Kapitän Tobias Raschl. Den kompletten Spielbericht gibt es hier...

Der Arbeitsplatz von Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund ist nach einer Gala von Lionel Messi immer stärker in Gefahr. Der kriselnde Bundesligist verlor am Mittwoch gegen den spanischen Meister FC Barcelona 1:3 (0:2) und droht damit das Achtelfinale in der Champions League zu verpassen. Für Favre wird es damit immer enger, nachdem die Kritik in den letzten Wochen schon stark zugenommen hatte. Alles, was Sie zum BVB-Spiel von gestern Abend wissen müssen, lesen Sie her.

