BVB interessiert sich angeblich für Erling Haaland von Red Bull Salzburg

03.12.2019, 08:56 Uhr | t-online.de , vss

Hans-Joachim Watzke hat eingeräumt, dass der BVB einen Fehler gemacht hat: "Wir hätten definitiv eine zweite Nummer 9 verpflichten müssen". Doch ein Nachrüsten im Winter ist nicht ausgeschlossen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich Borussia Dortmund schon länger mit Erling Haaland von Red Bull Salzburg auseinandergesetzt haben. Seit Monaten beobachten der BVB und etliche weitere interessierte Vereine den Mittelstürmer intensiv. Bei einem möglichen Transfer müsste Dortmund 30 Millionen Euro Ablöse zahlen. So lautet eine Klausel in Haalands Vertrag, der noch bis 2023 läuft.

