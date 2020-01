LIVESport-Tag im Live-Blog

Giovanni Reyna soll zu den BVB-Profis wechseln

14.01.2020, 07:46 Uhr | t-online.de , vss

Giovanni Reyna lacht: Nach Medienberichten soll der 17-Jährige in den zukünftig mit den BVB-Profis spielen. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Giovanni Reyna scheint im Trainingslager im spanischen Marbella überzeugt zu haben. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Demnach soll der 17-jährige US-Amerikaner fester Bestandteil des Profi-Kaders werden. Bereits am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga saß er auf der Bank – Borussia Dortmund gewann 5:2 gegen Düsseldorf. Die nötige Spielpraxis soll er weiterhin in der U19 sammeln, falls Einsätze im Profi-Kader ausbleiben.

Guten Morgen, Dortmund. Auch heute finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.