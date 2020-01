LIVESport-Tag im Live-Blog

17-Jähriger erfüllt sich großen Traum bei Borussia Dortmund

20.01.2020, 10:43 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Heute feiert eine Handballerin vom BVB ihren Geburtstag: Leonie Kockel! Wir wünschen der Nummer 9 alles erdenklich Gute und einen sportlichen Ehrentag.

Happy Birthday liebe Leonie, zu deinem heutigen Ehrentag alles Liebe und Gute lass dich ordentlich Feiern 🍀🎂🎁🎉 Gepostet von BVB Handball Damen am Sonntag, 19. Januar 2020

Neben Erling Haaland hat auch ein weiterer Newcomer sein Debüt für Borussia Dortmund hingelegt. Der 17-jährige Giovanni Reyna begeistert selbst Lucien Favre mit seiner professionellen Spielweise. "Du bist blind, wenn du seine Stärken nicht siehst, nicht siehst, wie gut er schon ist", so der BVB-Coach. Dass Reyna Jahre jünger als seine Teamkollegen ist, merke man gar nicht. "Es ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen", zeigte sich Giovanni Reyna nach dem Abpfiff bei BVB-TV sichtlich gerührt.

Nach dem furiosen Bundesliga-Debüt mit drei Toren in Augsburg präsentiert sich Stürmer Erling Haaland in dieser Woche erstmals dem Dortmunder Publikum im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Am Freitag ist es soweit und Borussia Dortmund könnte im Titelrennen der Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln vorlegen. Nach der Glanzleistung vom vergangenen Wochenende dürfte Haaland in Dortmund von den Fans begeistert empfangen werden, wenn sie den Stürmer zum ersten Mal zu Hause im Heimspiel in Aktion sehen.

