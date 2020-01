LIVESport-Tag im Live-Blog

Dortmund freut sich auf Haalands Heimspiel-Debüt

20.01.2020, 07:53 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Nach dem furiosen Bundesliga-Debüt mit drei Toren in Augsburg präsentiert sich Stürmer Erling Haaland in dieser Woche erstmals dem Dortmunder Publikum im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Am Freitag ist es soweit und Borussia Dortmund könnte im Titelrennen der Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln vorlegen. Nach der Glanzleistung vom vergangenen Wochenende dürfte Haaland in Dortmund von den Fans begeistert empfangen werden, wenn sie den Stürmer zum ersten Mal zu Hause im Heimspiel in Aktion sehen.

Herzlich willkommen zurück. Auch diese Woche finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.