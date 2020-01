LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Transfer von Erling Haaland verärgerte Top-Manager

28.01.2020, 12:53 Uhr | t-online.de, vss

Am Freitag endet in Spanien das Transfer-Zeitfenster. Paco Alcácer muss sich also ranhalten, denn offenbar hat der Torjäger Interesse an einem Wechsel. Der spanische Radiosender "Cadena SER" meldete, dass Alcácer sich sogar schon mit Valencia geeinigt habe. Die Einigung mit dem BVB blieb bisher aber wohl aus. Doch der Transfer hängt auch vom FC Barcelona ab. Lesen Sie hier, was der Klub damit zu tun hat.

Der Tennisclub Dortmund e.V. hat bei seinem Training am Montagabend eine paar Körbe in Gedenken an Kobe Bryant geworfen. Mit dieser Einheit wollte der Club der am Sonntag verstorbenen Fußballlegende gedenken.

Zum Holocaust-Gedenktag sprach gestern Abend eine Zeitzeugin im BVB-Stadion. Als Halina Birenbaum aus dem Konzentrationslager befreit wurde, war sie erst 15 Jahre alt.

Vielen Dank für diesen Abend, Halina Birenbaum! 👏 pic.twitter.com/3WMcb4gVdd — Borussia Dortmund (@BVB) January 27, 2020

Max Eberls erster Gedanke beim Transfer von Stürmer-Megatalent Erling Haaland zu Borussia Dortmund war kein feiner. "Darf man das sagen? Scheiße. Er ist ein Puzzleteil, das ihnen gefehlt hat. Ein Konkurrent in der Bundesliga hat einen großartigen Transfer getätigt", sagte der Manager des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Montagabend bei "100% Bundesliga - Fußball bei Nitro"...–

