LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Transfer von Erling Haaland verärgerte Top-Manager

28.01.2020, 07:53 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Max Eberls erster Gedanke beim Transfer von Stürmer-Megatalent Erling Haaland zu Borussia Dortmund war kein feiner. "Darf man das sagen? Scheiße. Er ist ein Puzzleteil, das ihnen gefehlt hat. Ein Konkurrent in der Bundesliga hat einen großartigen Transfer getätigt", sagte der Manager des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Montagabend bei "100% Bundesliga - Fußball bei Nitro"...–

Willkommen zurück. Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Wochenende. Auch heute finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt.