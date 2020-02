LIVESport-Tag im Live-Blog

Roman Bürki schwärmt von BVB-Youngster Erling Haaland

Kurz vor dem Spiel gegen Frankfurt gibt es neue Gerüchte um Milot Rashica von Werder Bremen, an dem der BVB schon länger interessiert sein soll. Der Angreifer gilt als Top-Talent, wird von vielen Klubs umworben – trotz Vertrags bis 2022 scheint ein vorzeitiger Abgang des 23-Jährigen wahrscheinlich. Sollte Werder sogar absteigen, ist ein Abschied fast sicher.



Nun hat Ex-Bundesliga-Profi und Rashica-Berater Altin Lala im "Weser-Kurier" über die Zukunft des Kosovaren gesprochen – und die Spekulationen angeheizt: "Es gibt Interessenten und Gespräche gab es auch", sagte Lala. Man sei "auf alle Szenarien vorbereitet". Mehr dazu lesen Sie hier...

Nicht nur für den BVB sondern auch für die Eisadler Dortmund wird es heute Abend ernst: Die Eishockey-Cracks treffen um 20 Uhr auf den Neusser EV – und wollen ihre positive Serie ausbauen:



🇺🇦 G A M E D A Y 🇺🇦 Heute 🕰 20 Uhr 🥅 Eissporthalle Neuss Neusser EV - Eisadler Dortmund 18 mal ungeschlagen ist sehr gut 19 mal wäre MEGA 💪kämpfen & Siegen 👍 Heja EAD 🇺🇦 Gepostet von Eisadler Dortmund am Freitag, 14. Februar 2020

Erling Haaland hat beim BVB eingeschlagen wie kaum ein Transfer vor ihm. Aber warum ist der Norweger eigentlich so gut? Sein Mitspieler, Dortmunds Torwart Roman Bürki glaubt, dass es an seinem Trainingseifer liegt: "Erling ist sehr professionell. Ich bin immer einer der ersten am Trainingszentrum, aber er ist noch früher da. Auch an freien Tagen kommt er ins Trainingszentrum", sagte Bürki jetzt im Interview mit "Spox.com". Wollen wir hoffen, dass Haaland auch in den nächsten Spielen wieder trifft.

Wer heute Abend mit dem Zug zum Spiel gegen die Eintracht anreisen will, hat Glück: der Nahverkehr Westfalen-Lippe stellt wieder Sonderzüge zur Verfügung:



🚉 Anreise mit der Bahn zum Heimspiel gegen Frankfurt Auch für das heutige Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt hat uns... Gepostet von Fanbeauftragte Borussia Dortmund am Freitag, 14. Februar 2020

Es ist Matchday! Heute Abend um 20.30 Uhr gilt es für den BVB. Gegen Eintracht Frankfurt können die Borussen zeigen, dass sie auch ohne Marco Reus und Julian Brandt die Leverkusen-Niederlage gut verdaut haben. Außerdem könnte ein Erfolg Mut für das vier Tage später anstehende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain machen. Aber Achtung: Die Frankfurter reisen nach dem besten Rückrundenstart der Vereinsgeschichte mit viiiel Selbstvertrauen an. Dürfte also spannend werden. Wir berichten natürlich ausführlich über das Spiel.

