BVB will Rassismus klar bekämpfen

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat mit Bestürzung auf den Anschlag von Hanau reagiert. "Die Taten in Halle und jetzt in Hanau sind schrecklich. Die deutsche Gesellschaft muss alles dafür tun, um Rassismus und Antisemitismus klar zu bekämpfen. Wir werden unseren Teil beitragen", kommentierte der Chef des BVB am Donnerstag via Twitter.

