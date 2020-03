LIVESport-Tag im Live-Blog

Borussia Dortmund gewinnt gegen Freiburg

02.03.2020, 07:28 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Gegen den SC Freiburg hat es am Samstag nur zu einem 1:0 gereicht. Jadon Sancho gelang sein 14. Saisontor. Neben dem schlechten Wetter sorgten Spruchbänder der BVB-Fans für Gesprächsstoff am Wochenende. Mehr über die Diskussionen um die Banner des letzten Spieltages lesen Sie hier.

Hallo liebe Sportfreunde aus Dortmund! Hoffentlich hatten Sie ein erholsames Wochenende – denn jetzt geht es hier wieder hoch her. Denn wir versorgen Sie hier auch heute wieder mit allen wichtigen Informationen zum BVB und dem restlichen Lokalsport der Stadt. Viel Spaß damit!