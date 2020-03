LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB verliert Geisterspiel gegen PSG

12.03.2020, 07:33 Uhr | t-online.de

BVB-Spieler Emre Can und Mats Hummels: Beim BVB ist die Enttäuschung über das Ausscheiden im Champions-League-Achtelfinale groß. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Das war es für den BVB in der Champions League. Borussia Dortmund ist im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden. Die Dortmunder verloren das gestrige Geisterspiel beim französischen Fussball-Meister mit 0:2. Auf Twitter zeigt sich der Verein enttäuscht. "Kein gutes Spiel, keine Zuschauer. Kein schöner Abend." heißt es hier.

Guten Morgen. Auch heute gibt es wieder sportliche Nachrichten zum BVB und restlichen Lokalsport aus Dortmund für Sie. Schauen Sie immer mal wieder vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Viel Spaß!