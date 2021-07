Dresden

Dynamo Dresden rechnet zum Auftakt mit rund 9600 Fans

19.07.2021, 19:28 Uhr | dpa

Aufsteiger Dynamo Dresden plant zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer Stadion-Auslastung von maximal 30 Prozent. Das teilte der Club am Montagabend mit. Am kommenden Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt würden somit rund 9600 Fans Dynamos erstes Heimspiel im für 32 249 Zuschauer ausgelegten Rudolf-Harbig-Stadion verfolgen.

Die Zuschauer müssten allerdings strenge Auflagen beachten. So erhalten nur getestete, geimpfte oder genesene Personen Zugang zum Stadion. Für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt müssen zudem für jede einzelne Karte der Vor- und Nachname, die Adresse und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Kartennutzers angegeben werden.

Der Ticketverkauf für die Partie gegen Ingolstadt startet am kommenden Mittwoch. Mitglieder und Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20 haben dabei ein Vorkaufsrecht.