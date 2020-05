Erleichterungen im Corona-Alltag

Düsseldorfer Gastronomiebetriebe sind wieder geöffnet

11.05.2020, 10:54 Uhr | dpa

In Düsseldorf sind weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Besonders die Gastronomen der Stadt können aufatmen. Auch an den Schulen und beim Sport geht es voran.

Für die Menschen in Düsseldorf und dem Rest Nordrhein-Westfalens wird der Alltag mit dem Coronavirus vom 11. Mai an wieder etwas leichter. Viele Beschränkungen etwa für gastronomische Betriebe, Geschäfte und im Sport wurden gelockert. Es gelten aber strenge Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und weitgehend Maskenpflicht.

Auch die Kontaktbeschränkungen wurden gelockert. So dürfen sich nun an Angehörige von zwei Haushalten wieder treffen. Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen im Innen- und Außenbereich öffnen. Hier dürfen Personen aus zwei Haushalten gemeinsam an einem Tisch sitzen. Die Personenzahl ist nicht begrenzt. Außerdem muss zwischen den Tischen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Bevor ein Tisch neu belegt wird, muss der Bereich desinfiziert werden.

Immer mehr Kinder kehren in die Schulen zurück

Fitnessstudios, Tanzschulen und Sporthallen von Vereinen sind unter Hygieneauflagen wieder geöffnet. Ab Ende Mai soll sogar Sport, bei dem es zu Körperkontakt kommt, in geschlossenen Räumen möglich sein.

Auch in die Schulen kommt wieder mehr Leben. In den Grundschulen sollen alle vier Jahrgänge in einem rollierenden System tageweise unterrichtet werden. Auch an weiterführenden Schulen kehren mehrere Jahrgänge zurück.

Im Kreis Coesfeld wurden wegen hoher Neuinfektionszahlen nach dem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb die Lockerungen größtenteils um eine Woche verschoben. Das gilt nicht für Schulen und Kitas.