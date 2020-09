In Düsseldorf-Oberbilk

20 Schüler nach Klassenfahrt mit Corona infiziert

03.09.2020, 18:16 Uhr | t-online

Ein Zimmer einer Jugendherberge (Symbolbild): Nach einer Klassenfahrt sind in Düsseldorf 20 Schüler mit dem Coronavirus infiziert. (Quelle: Margit Wild/imago images)

In Düsseldorf sind 20 Schüler einer Realschule in Oberbilk positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Schüler hatte nach einer Klassenfahrt in Bayern Symptome gezeigt.

Nach einer viertägigen Klassenfahrt ins bayrische Aschau im Chiemgau sind in Düsseldorf 20 Schüler der Freiherr-vom-Stein-Realschule positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt in einer Presseerklärung mit. Wie sie gegenüber dem MDR erklärte, hatte bei der Rückkehr zunächst ein Schüler Symptome gezeigt. Dieser und weitere Schüler seien daraufhin auf das Virus getestet worden. Die drei Betreuungslehrer sowie ein Sozialarbeiter, die die Reise begleitet hatten, sollen nach "rtl.de"-Informationen nicht infiziert sein.

Insgesamt waren bei der Klassenfahrt 55 Jugendliche dabei, berichtet der MDR. Die positiv getesteten Schüler sowie weitere Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne, erklärte die Stadt. Sie hätten die Realschule in Oberbilk nach der Klassenfahrt nicht mehr besucht, hieß es weiter.



In Nordrhein-Westfalen sind Klassenfahrten innerhalb Deutschlands erlaubt, solange der Infektionsschutz eingehalten wird.