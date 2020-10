Düsseldorf

Corona-Testzentren an Flughäfen Düsseldorf schließen

29.10.2020, 17:54 Uhr | dpa

Die beiden von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein betriebenen Corona-Testzentren für Reiserückkehrer an den Flughäfen Düsseldorf und Weeze stellen zum 1. November ihren Betrieb ein. Hintergrund sei das Ende des Engagements des Landes NRW beim Betrieb dieser Einrichtungen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Reiserückkehrer aus einem ausländischem Risikogebiet können sich künftig für einen Corona-Test an eine Arztpraxis an ihrem Wohnort oder an ein lokales Abstrichzentrum wenden.

Im Testzentrum am Flughafen Düsseldorf seien seit dem Start am 25. Juli insgesamt rund 90 000 Abstriche durchgeführt worden, davon seien 1208 positiv gewesen. Das entspreche einer Quote von knapp 1,4 Prozent. Am Airport Weeze wurden seit dem Start am 3. August insgesamt rund 5270 Abstriche entnommen, darunter waren 25 positive Befunde, die Quote beträgt 0,48 Prozent. In den vergangenen Wochen sank die Zahl der Getesteten an den Flughäfen.