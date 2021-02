Verweilverbot, erweiterte Maskenpflicht

Düsseldorf verschärft Corona-Regeln

25.02.2021, 09:42 Uhr | t-online

Nach einem unerwartet hohen Besucheraufkommen vergangenes Wochenende und wegen der steigenden Inzidenz in Düsseldorf gelten seit Donnerstag deutliche Einschränkungen.

Um künftig Menschenansammlungen und Verstöße gegen die Corona-Regeln zu verhindern, bleiben ab sofort zwischen Freitag und Montag Mannesmannufer, Dreieckswiese und Unteres Rheinwerft bis zu den Rheinterrassen gesperrt. Die beliebte Freitreppe am Burgplatz bleibt ebenfalls abgeriegelt. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit.

Die Maskenpflicht in der Altstadt wurde ausgeweitet auf den Bereich am Rheinufer zwischen Dreieckswiese bis Rheinterrasse und zeitlich verlängert. Ab sofort gilt auch ein sogenanntes Verweilverbot an der Rheinpromenade, wie Ordnungsdezernent Christian Zaum am Montag mitteilte: Es ist nicht mehr erlaubt, sich etwa für ein Picknick hinzusetzen oder ein Eis zu essen. Die Besucher müssten sich bewegen, so Zaum. Die Stadt will außerdem die Zufahrt für Autos beschränken.

Jogger laufen am Rhein in Düsseldorf: Das wird auch künftig erlaubt sein, allerdings dürfen Passanten nicht mehr verweilen. (Quelle: Jonas Güttler/dpa)



OB Keller: Unhaltbare Zustände

Das warme Wetter vergangenes Wochenende hatte viele Menschen in die Altstadt gelockt. Im Rheinufer-Bereich sei es zu Menschenansammlungen und Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung gekommen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Christian Zaum gab die Zahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten mit "weit über 300" an. Mit den Neuregelungen will die Stadt nach seinen Angaben schärfere Maßnahmen wie Zugangsbeschränkungen oder Alkoholverkaufsverbote verhindern.

Es seien, angesichts der Pandemie, absolut unhaltbare Zustände gewesen, hatte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Sonntag der "Rheinischen Post" gesagt.



"Nur gemeinsam können wir es schaffen"

Angesichts der Verschärfungen appellierte der OB in einer Pressemitteilung nun an die Düsseldorfer: "Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das schöne Wetter lockt und wir uns alle nach ein wenig Normalität und Sonne sehnen, aber wir stehen angesichts der hochansteckenden Virus-Mutationen nun an einem kritischen Punkt. Schaffen wir es die Infektionszahlen zu senken – oder geraten wir in eine schwere dritte Welle. Daher bitte ich Sie: Schützen Sie sich und andere. Vermeiden Sie Menschenansammlungen, halten Sie sich an Abstandsregeln und tragen Sie eine medizinische Maske. Nur gemeinsam können wir es schaffen", so Keller.

Die Düsseldorfer Rheinpromenade am Sonntag, 22.Februar: Zahlreiche Menschen gingen bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen spazieren. (Quelle: Jonas Güttler/dpa)



Die Polizei werde laut Stadt am kommenden Wochenende verstärkt im Einsatz sein, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Freien und das Verweilverbot drohen jeweils 50 Euro Bußgeld.