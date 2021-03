Trotz Krankheit gearbeitet

270 Kontaktpersonen von infizierter Arzthelferin in Quarantäne

05.03.2021, 19:13 Uhr | dpa

Eine Person wertet Corona-Tests aus (Symbolbild): 270 Kontaktpersonen einer Arzthelferin befinden sich aktuell in Quarantäne. (Quelle: ANE Edition/imago images)

Nachdem bei einer Arzthelferin eine Corona-Infektion festgestellt wurde, mussten 600 Kontaktpersonen ermittelt werden. Fast 300 davon sind nun in Quarantäne.

270 Menschen sind wegen eines Kontakts mit der mit dem Coronavirus infizierten Düsseldorfer Arzthelferin in Quarantäne. Sie gelten als Kontaktpersonen der Kategorie I, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Arzthelferin war mit bis zu 600 Personen in Kontakt gekommen.

Die Frau soll zeitweise ohne Schutzmaske und trotz Krankheitssymptomen gearbeitet haben. Zwar seien einige Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang lägen aber keine Informationen vor, dass sie sich bei ihr angesteckt haben.

Die Arzthelferin ist mit der britischen Virus-Variante B.1.1.7 infiziert, die als deutlich ansteckender als das ursprüngliche Virus gilt.