Düsseldorf

Laschet ruft CDU zur Geschlossenheit auf

05.06.2021, 10:57 Uhr | dpa

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat seine Partei für den Bundestagswahlkampf zur Geschlossenheit aufgerufen. Geschlossenheit habe die CDU in Nordrhein-Westfalen an die Regierung gebracht, sagte Laschet am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung der CDU NRW in Düsseldorf. "Und so werden wir auch diese Bundestagswahl gewinnen, weil wir die Kraft haben, uns zu einigen."

Die nordrhein-westfälische CDU will Laschet am Samstag auf Platz eins ihrer Landesliste für die Bundestagswahl wählen. Etwa 250 Vertreter des größten CDU-Landesverbandes sind dafür erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einer Präsenzversammlung zusammengekommen.