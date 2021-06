Düsseldorf

Gewerbeanmeldungen nach Corona-Einbruch wieder gestiegen

16.06.2021, 09:23 Uhr | dpa

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Nordrhein-Westfalen ist 2020 nach einem coronabedingten Einbruch im Frühjahr rasch wieder gestiegen. Seit dem Juli vergangenen Jahres liege sie - nach deutlichen Rückgängen im März und April - bereits wieder auf dem Niveau von 2019, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Dieser Trend halte auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres an. Insgesamt wurden 2020 rund 136.900 Gewerbe angemeldet - 16 Prozent weniger als 2019.

Rückgänge hatte es im Lockdown 2020 vor allem im Bau- und Gastgewerbe sowie bei Frisören und Sonnenstudios gegeben. Die schnelle Erholung im Sommer wurde unter anderem vom Kfz-Gewerbe und dem Gesundheits- und Sozialwesen getrieben.