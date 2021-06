Düsseldorf

75 Jahre NRW: Landtag startet Fotowettbewerb für Kinder

21.06.2021, 12:33 Uhr | dpa

Der Landtag ruft zum 75. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen einen Fotowettbewerb für Grundschüler ins Leben. Unter dem Motto "75 Jahre. So ist mein Nordrhein-Westfalen" sollen die Kinder zeigen, wie sie NRW nach dem Ende vieler Corona-Maßnahmen erleben - und worüber sie sich jetzt freuen.

Die 30 schönsten Fotos werden auf der Internetseite und auf den Social-Media-Kanälen des Landtags zu sehen sein. Zudem werden sie zum Jubiläum ausgestellt, wie der Landtag am Montag mitteilte. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zu einem besonderen Programm in das Landesparlament nach Düsseldorf eingeladen. "Wir freuen uns auf Fotos voller Lebensfreude von Kindern aus allen Teilen von Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns darauf zu sehen, was Kindheit in unserem Bundesland ausmacht“, erklärte der Präsident des Landtags, André Kuper.