Düsseldorf

"Leistungsträger": Laschet würdigt potenziellen Nachfolger

30.06.2021, 16:38 Uhr | dpa

Armin Laschet stellt seinem möglichen Nachfolger als NRW-Regierungschef, Verkehrsminister Hendrik Wüst (beide CDU), ein gutes Zeugnis aus. Auf die Frage, ob Wüst ein guter Ministerpräsident wäre, sagte Laschet im Interview bei SAT.1 NRW: "Natürlich ist er unter denen, die im Kabinett sind, ein Leistungsträger." Wüst habe in der Verkehrspolitik im Vergleich zur rot-grünen Vorgängerregierung aufgeholt.

Zugleich betonte Laschet, dass es mehrere Personen gebe, die für die Ministerpräsidenten-Nachfolge in Betracht kämen. "Das muss man in Ruhe zusammen besprechen, so wie wir alle Fragen in den letzten Jahren gemeinsam entschieden haben."

Laschet tritt für die Union als Kanzlerkandidat an und will nach der Bundestagswahl am 26. September nach Berlin wechseln. Die NRW-CDU braucht dann einen neuen Landesparteichef und einen Interims-Ministerpräsidenten bis zur NRW-Landtagswahl im Mai 2022. Als aussichtsreichster Kandidat für beide Führungspositionen in Regierung und Partei gilt Verkehrsminister Wüst.