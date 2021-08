"Versuchte Tötung"

Baby ausgesetzt – minderjährige Mutter festgenommen

13.08.2021, 16:19 Uhr | AFP, t-online, mtt

Die Polizei hat in Düsseldorf einen stark unterkühlten Säugling gefunden. Die minderjährige Mutter des Kindes wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "versuchten Tötungsdelikt".

In Düsseldorf ist ein ausgesetzter Säugling gefunden worden. Nach einem Zeugenhinweis hätten Polizeikräfte das Neugeborene am späten Donnerstagabend im Umfeld einer Kommunalen Einrichtung in Lichtenbroich entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Noch in der Nacht sei eine Minderjährige als Mutter identifiziert worden. Sie sei vorläufig festgenommen worden und solle nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft werte die Aussetzung des Säuglings derzeit als versuchtes Tötungsdelikt.

Das Baby war laut Polizei stark unterkühlt. Es sei in eine Klinik gebracht worden.