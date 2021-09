SEK im Einsatz

Großeinsatz der Polizei in Düsseldorfer Hotel

17.09.2021, 19:55 Uhr | dpa

Zwei Polizeiautos der Polizei Düsseldorf (Symbolbild): In Düsseldorf hat es einen Großeinsatz in einem Hotel gegeben. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

In einem Hotel in Düsseldorf hat es einen Großeinsatz gegeben. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Es gab eine Festnahme.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in einem Hotel in Düsseldorf im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers vom Freitagabend wurde in einem Zimmer eine Schusswaffe gefunden, ein Mann sei festgenommen worden.



Das Hotel sei evakuiert worden. Der Einsatz lief gegen 20 Uhr noch. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) durchsuche das Gebäude, so der Sprecher.