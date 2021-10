Tierquälerei in Düsseldorf

Unbekannte fesseln Wels mit Maulschlinge ans Rheinufer

05.10.2021, 13:37 Uhr | AFP

Der Rhein in Düsseldorf (Symbolbild): Ein Angler hat am Rhein einen gefesselten Wels gefunden. (Quelle: Shotshop/imago images)

Merkwürdiger Fall von Tierquälerei am Rhein in Düsseldorf: Unbekannte Täter haben einen Wels mittels einer Maulschlinge an einen Stein gebunden. Die Wasserschutzpolizei befreite den Fisch.

Ein Angler hat am rechtsheinischen Ufer in Düsseldorf einen gefesselten Wels gefunden. Unbekannte hätten dem zwei Meter langen Fisch eine Maulschlinge verpasst und das andere Ende an einem Stein befestigt, erklärte die Duisburger Polizei am Dienstag. Weil sich das Seil auch noch mit einem Stahlkabel verheddert hatte, konnte der am Montag entdeckte Fisch demnach nicht ans Ufer gezogen werden.

Einer Bootsbesatzung der Düsseldorfer Feuerwehr sei es schließlich gelungen, Seil und Kabel zu entwirren, dem "gefesselten" Wels die Maulschlinge abzunehmen und ihn freizulassen. Die Wasserschutzpolizei Duisburg ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtige am Rheinufer sahen.