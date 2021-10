"Cold Case" in Düsseldorf

Ungeklärter Mordfall aus den 90er-Jahren – wer kennt diesen Mann?

11.10.2021, 15:04 Uhr | t-online

Die Polizei in Düsseldorf rollt einen fast 30 Jahre alten Mordfall wieder auf – und veröffentlicht eine neue Gesichtsrekonstruktion des Opfers. Denn: Bis heute ist ungeklärt, um wen es sich bei dem Mann handelte.

Im November 1992 wurde an der A52 bei Kaarst (Rhein-Kreis Neuss) die Leiche eines Mannes gefunden, der, wie die Polizei Düsseldorf vermutet, mit mehreren Schüssen gezielt getötet wurde. Bis heute jedoch ungeklärt ist, um wen es sich handelt. Genau das wollen die Ermittler nun mithilfe einer digitalen Gesichtsrekonstruktion herausfinden.

Rückblick: In den frühen Morgenstunden des 30. November 1992 sei die Leiche des Mannes am Rande einer Ackerfläche an der A52 gefunden worden. Bisherige Ermittlungen deuteten darauf hin, dass das Opfer möglicherweise aus der Balkan-Region stamme. Beschrieben wird der Mann wie folgt: Zur Tatzeit sei er etwa 25 bis 35 Jahre alt gewesen, 1,81 Meter groß, 83 Kilo schwer und von schlanker bis sportlicher Statur. Als besonderes körperliches Merkmal habe er an der Innenseite des rechten Handgelenks eine zwei Zentimeter lange, querverlaufene Narbe aufgewiesen.

Die Kleidung, die das Opfer trug: Eine helle Jeansjacke, eine Jeanshose sowie schwarze Halbschuhe. (Quelle: Landeskriminalamt NRW)

Bekleidet war der Mann mit einer verwaschenen hellblauen Jeansjacke (Moonwashed-Optik), die mit Fell gefüttert war. Darunter habe er ein braunes Hemd und ein schwarzes T-Shirt getragen, desweiteren eine hellblaue Jeanshose, schwarze Herrenhalbschuhe und weiße Socken.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Mordkommissariats KK 11 unter 0211-8700 entgegen.