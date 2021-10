Düsseldorf

Kölner Messe: Absage an AfD für geplanten Parteitag

15.10.2021, 16:35 Uhr | dpa

Die Kölner Messe hat der nordrhein-westfälischen AfD nach eigenen Angaben eine Absage für ihren Anfang Dezember geplanten Landesparteitag in Messe-Räumlichkeiten erteilt. Hintergrund sei eine schon seit langem gebuchte TV-Show-Produktion auf dem Gelände zum selben Zeitpunkt. "Aufgrund der nunmehr entspannteren Corona-Lage hat sich die Produktionsgesellschaft kurzfristig entschlossen, Publikum dazu einzuladen", erklärte ein Sprecher am Freitag. "Die damit verbundenen Anforderungen an die Sicherheit der Teilnehmenden sowie die zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen für die Dienstleister der Produktion lassen eine parallele Veranstaltung mit angekündigten Demonstrationen rund um das Messegelände nicht zu."

Die AfD hatte ursprünglich angepeilt, ihren Landesparteitag am 4. und 5. Dezember in der Messe abhalten zu wollen. Das Bündnis "Köln gegen Rechts" hatte bereits Proteste angekündigt, sollte die Veranstaltung stattfinden. 2017 hatte es in Köln große Demonstrationen gegen einen Bundesparteitag der AfD gegeben. Damals war die Partei in einem Hotel zusammen gekommen.

Nach Angaben der Kölner Messe wurde die Absage am Freitag an die AfD übermittelt. Eine Antwort stand den Angaben zufolge zunächst noch aus. Mehrere Medien hatten berichtet.