Düsseldorf

Scholz und Bas bei SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf

06.11.2021, 01:47 Uhr | dpa

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird heute in Düsseldorf erwartet. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler will dort zum 75-jährigen Jubiläum der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion sprechen. Außer Scholz sollen die SPD-Fraktionschefs in Land und Bund, Thomas Kutschaty und Rolf Mützenich, als Redner auftreten. Kommen soll auch die neue Bundestagspräsidentin aus Duisburg, Bärbel Bas.