Düsseldorf

Kutschaty fordert Anwerbeprogramm für neue Pflegekräfte

04.12.2021, 13:11 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty hält ein Anwerbeprogramm für Pflegekräfte für notwendig. "Wir brauchen ein Anwerbeprogramm und auch eine Kampagne des Landes, mit dem wir gezielt neue Pflegekräfte gewinnen", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag).

Er sei auch dafür, eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Pflegerinnen und Pfleger einzuführen und die Tarifbindung in der Langzeitpflege zu stärken. "In NRW fehlen rund 14 000 Kräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege", stellte Kutschaty fest. "Die bekommen wir nur, wenn wir die Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessern."

Als Beispiel nannte der SPD-Chef auch die Rahmenbedingungen bei der Kinderbetreuung. "Viele Pflegekräfte bekommen ihren Job oft mit ihrer Familie nicht mehr unter einen Hut und verlassen den Beruf auch deshalb", erklärte er. "Daher brauchen wir an den Krankenhäusern eine organisierte Betreuungsstruktur."