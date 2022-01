Ermittlungen dauern an

Polizist stirbt an Silvester in Düsseldorf

01.01.2022, 16:15 Uhr | t-online, EP

Beim Einsatz an Silvester: In Düsseldorf ist ein Polizeibeamter am Silvesterabend im Einsatz gestorben. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Nun ermittelt die Polizei.

In Düsseldorf ist ein Polizist im Einsatz zusammengebrochen und gestorben. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, ereignete sich der Zwischenfall gegen 22:15 Uhr auf der Neustraße. Dort war der 53-Jährige ohne Fremdeinwirken ohnmächtig geworden. Er wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, dort konnten ihm die Ärzte nicht mehr helfen.

Der Verstorbene war mit einer Hundertschaft zur Unterstützung aus dem Ruhrgebiert gekommen, wie die Polizei Düsseldorf bei Facebook mitteilte. Die Polizei geht von einem internistischen Notfall aus. Die Ermittlungen dauern noch an.