Ermittlungen in Düsseldorf

Geflüchtete sollen Geflüchtete vergewaltigt haben

15.03.2022, 07:51 Uhr | t-online, ads

Ein Hotelschiff in Düsseldorf (Archivbild): Auf einem solchen sollen die Geflüchteten gemeinsam untergebracht gewesen sein. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

In Düsseldorf soll eine Geflüchtete von zwei weiteren Geflüchteten vergewaltigt worden sein. Die Menschen waren auf einem Hotelschiff untergebracht.

Auf einem Hotelschiff in Düsseldorf soll eine Geflüchtete von zwei ebenfalls geflüchteten Männern vergewaltigt worden sein. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei t-online. Zu Alter und Nationalität des Opfers äußerte er sich nicht. Einem "Bild"-Bericht zufolge soll es sich um eine 18 Jahre alte Ukrainerin handeln.

Nach Angaben des Sprechers sei der Einsatz am späten Abend des 6. März (Sonntag) gewesen. Zwei Männer, 26 und 37 Jahre alt, seien noch in der Nacht festgenommen worden. Sie sitzen demnach in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den Tatverdächtigen laufen.