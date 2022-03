Düsseldorf

Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW steigt leicht

22.03.2022, 08:43 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Nordrhein-Westfalen wieder leicht angestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz am Dienstag bei 1416,2 - nach 1404 am Montag und 1415 am Sonntag. Bundesweit fiel die Kennziffer mit 1733,4 deutlich höher aus.

Es wurden in NRW innerhalb eines Tages 41 752 neue Covid-19-Fälle registriert. Zudem wurden 69 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz in den Kreisen Coesfeld (2451,6) und Düren mit 2282,6. Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 1618,6 und die Landeshauptstadt Düsseldorf auf 1457,8. Die landesweit geringsten Werte verzeichneten Duisburg (880,0) und Essen (775,2).