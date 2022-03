Düsseldorf

Wüst bleibt vorerst noch in Isolation in Israel

22.03.2022, 15:36 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bleibt vorerst weiter in Israel in Corona-Isolation. Das teilte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatskanzlei am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Jüngste Corona-Testergebnisse sind demnach weiterhin positiv gewesen. Daher sei nach deutschen Regeln "keine vorzeitige Entlassung aus der Isolation möglich". Wüst beabsichtige, mit vollständigem Ablauf der regulären Isolationsdauer von zehn Tagen - "spätestens im Laufe des Donnerstags" - nach Deutschland zurückzureisen.

Die israelischen Behörden hätten Wüst hingegen schon am Wochenende mitgeteilt, dass er nach den Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden als genesen gelte. "Maßgeblich für seine Rückkehr sind indes die in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise Deutschland geltenden, strengeren Regeln", sagte die Sprecherin. Wüst war vergangene Woche Montag während einer Dienstreise in Israel positiv auf das Coronavirus getestet worden.