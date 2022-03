Mädchen zunächst in Lebensgefahr

Auto rast vor Bäckerei in Mutter und Kind

25.03.2022, 07:31 Uhr | dpa, t-online, mtt

In Düsseldorf ist ein Auto in eine Bäckerei gekracht. Eine Mutter und ihre achtjährige Tochter auf dem Gehweg davor wurden erfasst – das Kind schwebte zunächst in Lebensgefahr. Auch die Mutter wurde schwer verletzt.

Ein 57-jähriger Autofahrer hat in Düsseldorf-Lörick die Kontrolle über sein Auto verloren, ist über eine Kreuzung geschossen, hat zwei geparkte Wagen zur Seite gerammt und dann eine 39-jährige Mutter mit ihrer Tochter auf dem Gehweg erfasst.

Anschließend krachte das Auto in eine Bäckerei. Mutter und Kind wurden schwer verletzt. Das achtjährige Mädchen schwebte zunächst in Lebensgefahr. Mittlerweile konnten die Ärzte das Kind aber stabilisieren. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr mehr.

Unfall in Düsseldorf: Auslöser war vermutlich ein internistischer Notfall

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr am Grevenbroicher Weg. Vorausgegangen war einer Mitteilung der Beamten zufolge wahrscheinlich ein internistischer Notfall des 57-jährigen Ford-Fahrers. Bei ihm besteht nach wie vor Lebensgefahr.



Die Bäckerei wurde schwer beschädigt. Fotos vom Unfallort zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Der Ford krachte laut Polizei in die Auslagen der Bäckerei und kam letztlich vor dem Mauervorsprung unterhalb der Schaufensterscheibe zum Stehen.

Die Polizei setzte eine Drohne ein, um den Unfallort zu dokumentieren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.