Uniper startet wegen Gashandel schwach ins Jahr

Der Energiekonzern Uniper ist wegen verschobener Gasverk├Ąufe schwach ins Jahr gestartet. Die Bereiche globaler Handel und europ├Ąische Erzeugung blieben deutlich hinter den Vorjahreswerten zur├╝ck, wie die Tochter des finnischen Konzerns Fortum am Dienstag im Zuge der Vorlage seiner endg├╝ltigen Quartalszahlen mitteilte.

Der Hauptgrund ist wie bereits bekannt der verz├Âgerte Abbau von Gasspeicherbest├Ąnden. Denn der Konzern entschied sich daf├╝r, im Voraus verkauftes Gas zun├Ąchst in den Speichern zu belassen. Grund daf├╝r war der R├╝ckgang der Gaspreise im M├Ąrz - auch wegen des warmen Wetters. Stattdessen kaufte Uniper Gas auf dem Markt und lieferte dieses. Der Konzern kalkulierte damit, dass der Gaspreis im zweiten und dritten Quartal wieder steigt und er so mit dem eingespeicherten Gas mehr Gewinn erzielen kann. Zudem verweist das Unternehmen auf die Versorgungssicherheit.

Lediglich Unipers Stromerzeugung in Russland konnte im ersten Quartal dank der Wiederinbetriebnahme eines Kraftwerksblocks sowie h├Âherer Preise in Sibirien zulegen. Der Gesch├Ąftsbereich macht allerdings nur knapp zwei Prozent des Umsatzes aus. Diesen Bereich will Uniper verkaufen.