Weniger Weineinkäufe im ersten Quartal nach Lockdown-Boom

Die Menschen in Deutschland haben im ersten Quartal deutlich weniger Wein gekauft als im Vorjahreszeitraum. Zwischen Januar und M├Ąrz 2022 seien die eingekauften Weinmengen um 18 Prozent zur├╝ckgegangen, sagte die Gesch├Ąftsf├╝hrerin des Deutschen Weininstituts, Monika Reule, am Mittwoch in D├╝sseldorf im Vorfeld der Fachmesse "ProWein" (15. bis 17. Mai). Insgesamt h├Ątten die Menschen 16 Prozent weniger Geld f├╝r Wein ausgegeben.