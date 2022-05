Erzieher in Ausbildung warten monatelang auf BAföG

Angehende Erzieherinnen und Erzieher müssen in Nordrhein-Westfalen monatelang auf unterstützende BAföG-Leistungen warten. Das geht aus einer Antwort des Schulministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) wies in der Antwort zugleich daraufhin: "Für eine Übergangszeit besteht die Möglichkeit, einen Hauptantrag auf ALG Il-Leistungen beim zuständigen Jobcenter zu stellen." Die SPD zeigte sich entsetzt.

Angehenden Erziehern und Erzieherinnen solle angesichts des Fachkräftemangels der roten Teppich ausgerollt werden, mahnte der familienpolitische Sprecher der Oppositionsfraktion, Dennis Maelzer, am Dienstag in Düsseldorf. "Stattdessen bereitet ihnen Schwarz-Gelb den Weg zum Jobcenter. Das ist alles andere als wertschätzend." Angehende Erzieher erhalten in ihrer schulischen Ausbildungszeit keine Vergütung.