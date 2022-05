Weitere Umfrage sieht CDU in NRW leicht vor der SPD

Wenige Tage vor der nordrhein-westf├Ąlischen Landtagswahl am Sonntag (15. Mai) weist eine weitere Umfrage einen knappen Vorsprung der CDU vor der SPD aus. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) kommt die CDU auf 31 Prozent und legt damit zwei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage im April zu. Die SPD verliert zwei Punkte und steht bei 29 Prozent. Die Gr├╝nen legen um zwei Punkte auf 16 Prozent zu, die FDP verliert zwei Punkte und liegt damit bei acht Prozent. Die AfD stagniert bei sieben Prozent, die Linke schafft den Einzug in den Landtag mit drei Prozent (-1) nicht. Sonstige Parteien kommen auf sechs Prozent (+1). F├╝r die Umfrage wurden 1000 Menschen online befragt. Zuletzt hatte eine ARD-Umfrage einen knappen Vorsprung der CDU vor der SPD ergeben.