Wüst und Kutschaty im TV-Duell – Stoff für eine Koalitionsgeschichte?

So ist der erste Dissens kein inhaltlicher Punkt, sondern eine Personalfrage: Als Moderatorin Gabi Ludwig auf die Beliebtheitswerte von NRW-Innenminister Reul verweist, zeigt Kutschaty klare Kante. "Ich glaube nicht, dass Herbert Reul in eine SPD regierte Landesregierung passen w├╝rde", sagt er.

CDU-Kandidat W├╝st: Sozialer als die SPD?

Warum genau, begr├╝ndet er nicht. Lediglich im Punkt der durch Reul forcierten Video├╝berwachung an ├Âffentlichen Pl├Ątzen sind sich W├╝st und Kutschaty im TV-Duell uneinig.

In Harmonie geht es weiter: Besseres Einstiegsgehalt f├╝r Lehrkr├Ąfte? Ja. Elternunabh├Ąngigeres Baf├Âg? Ja. Kutschaty fordert kostenlose Kitapl├Ątze, W├╝st ebenfalls, aus Finanzierungsgr├╝nden aber erst ab dem dritten Kita-Jahr.

"Fr├╝hkindliche Bildung bietet die M├Âglichkeit, Ungleichheiten im Elternhaus auszugleichen", sagt W├╝st und spricht dabei SPD-Stammw├Ąhlern aus der Seele. Die neuen Talentschulen in NRW? Findet auch Kutschaty gut.

SPD will landeseigene Wohnungsbaugesellschaft gr├╝nden

Hatte Kutschaty erwartet, sich beim gro├čen SPD-Thema "Wohnen" von seinem Herausforderer abzuheben, gelingt ihm dies nur teilweise. So fordern beide eine Zunahme von Wohnraum mit Mietpreisbindung. Auch beim Recht auf Eigenheim sind beide einer Meinung, womit Kutschaty den Forderungen von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) widerspricht.

Lediglich in seiner Forderung einer Landeswohnungsbaugesellschaft l├Ąsst Kutschaty so etwas wie ein SPD-Profil erkennen. Bis Moderatorin Ludwig dem kurzen Aufschwung einen D├Ąmpfer verpasst, als sie an den Verkauf der hoch verschuldeten letzten NRW-Wohnungsbaugesellschaft von vor zehn Jahren erinnert.