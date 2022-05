Ceconomy kehrt auf Wachstumspfad zurück

Der Elektronikh├Ąndler Ceconomy hat im zweiten Quartal des Gesch├Ąftsjahrs 2021/22 von der Erholung seines station├Ąren Gesch├Ąfts profitiert. Der Umsatz stieg in den Monaten Januar bis M├Ąrz von 4,3 Milliarden auf f├╝nf Milliarden Euro, wie die Dachgesellschaft der beiden Ketten Media Markt und Saturn am Freitag in D├╝sseldorf mitteilte. W├Ąhrungs- und portfoliobereinigt war dies ein Wachstum von 18,8 Prozent. Im ersten Quartal hatten coronabedingte Marktschlie├čungen noch zu einem R├╝ckgang gef├╝hrt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Verlust (Ebit) sank von 146 Millionen Euro auf 62 Millionen Euro.