Bei einer Rede von Wirtschaftsminister Habeck in D├╝sseldorf hat sich ein junger Mann an die B├╝hne geklebt. Er kritisierte den Gr├╝nen-Politiker offenbar f├╝r geplante ├ľl-Bohrungen in der Nordsee.

Ein mutma├člicher Klima-Aktivist hat eine Rede von Robert Habeck (Gr├╝ne) zum Abschluss des Landtagswahlkampfs in NRW gest├Ârt. Er klebte sich mit seiner Hand an die B├╝hne, auf der der Wirtschaftsminister sprach.

"Du stellst eine Frage, ich antworte und dann mache ich weiter in meiner Rede, okay", sagte der Gr├╝nen-Politiker zu dem St├Ârer am Freitag in D├╝sseldorf. Der junge Mann wollte von dem Minister wissen, warum er in der Nordsee nach ├ľl bohren wolle.

Habeck: "Strategische Dummheit" f├╝hrte zu Energie-Abh├Ąngigkeit

"Es ist kein Widerspruch, dass wir in einer Zeit, wo Br├Ąsigkeit oder strategische Dummheit der Vorg├Ąngerregierung uns in eine Abh├Ąngigkeit von einem Diktator gef├╝hrt hat, die jetzt mindestens indirekt seinen Krieg unterst├╝tzt, schnell versuchen wegzukommen von den fossilen Energien aus Russland", sagte Habeck. Daf├╝r m├╝sse man Entscheidungen treffen, die zun├Ąchst wie ein Widerspruch aussehen w├╝rden.

Der Wirtschaftsminister rief au├čerdem dazu auf, die Gr├╝nen zu w├Ąhlen, insbesondere in den krisenhaften Zeiten. "Daf├╝r sind wir gegr├╝ndet worden, in der Krise den Unterschied zu machen und die Krisen zu ├╝berwinden", so Habeck.

D├╝sseldorf: Aktivist geh├Ârt offenbar "Letzter Generation" an

Die Klimaaktivismus-Gruppe "Letzte Generation" machte auf Twitter auf die Aktion aufmerksam. Der junge Mann trug bei der Aktion zudem ein T-Shirt mit dem Namen der Gruppe und "Stoppt den fossilen Wahnsinn". Die "Letzte Generation" war zuvor vor allem durch Festklebe-Aktionen auf Stra├čen in ganz Deutschland bekannt geworden.