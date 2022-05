NRW-Verkehrsverbünde verkaufen 9-Euro-Ticket ab 23. Mai

Auch die Nahverkehrsverb├╝nde in Nordrhein-Westfalen wollen mit dem Verkauf des 9-Euro-Monatstickets ab dem 23. Mai beginnen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Sondertickets sollen ├╝ber viele Vertriebswege wie Online-Shops, Apps und Kundencenter zu bekommen sein. Da aber beispielsweise auch viele Automaten f├╝r das neue Angebot ert├╝chtigt werden m├╝ssten, w├╝rden die 9-Euro-Tickets anfangs m├Âglicherweise noch nicht ├╝berall erh├Ąltlich sein. Das 9-Euro-Monatsticket soll es den Angaben zufolge als Papierticket und in digitaler Form geben.

Die Deutsche Bahn hatte am Sonntag mitgeteilt, dass sie die 9-Euro-Monatstickets ab dem 23. Mai verkaufen wird. Vorausgesetzt Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben in der Zwischenzeit zu. Diese Einschr├Ąnkung nannten auch die Nahverkehrsverb├╝nde in NRW.