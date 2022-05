Wüst: CDU hat Wahl in NRW klar gewonnen

NRW-Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st sieht die CDU als eindeutigen Wahlsieger der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und will die n├Ąchste Regierung f├╝hren. "Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat diese Wahl klar gewonnen", sagte W├╝st am Sonntagabend. "Die Menschen haben uns ganz klar zur st├Ąrksten Kraft gemacht. Das ist der Auftrag, eine k├╝nftige Regierung zu bilden und zu f├╝hren."