Schleswig-Holsteins FDP-Chef spricht von bitterem Ergebnis

Schleswig-Holsteins FDP-Landeschef Heiner Garg hat das Abschneiden der Liberalen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen als ein "bitteres Ergebnis" bezeichnet. Er hoffe, dass die FDP dem Landtag weiter angeh├Âren werde, schrieb Garg am Sonntagabend in einer ersten Reaktion. Die FDP in NRW muss nach ersten Hochrechnungen im ZDF und der ARD Verluste von ├╝ber 7 Prozentpunkten hinnehmen und landet bei rund 5 Prozent.