Grüne halten sich Koalitionsoptionen in NRW offen

Die Bundes-Gr├╝nen k├Ânnen sich nach Angaben ihrer Politischen Gesch├Ąftsf├╝hrerin Emily B├╝ning in Nordrhein-Westfalen eine Koalition sowohl mit der CDU als auch mit SPD und FDP vorstellen. B├╝ning sagte am Sonntagabend im ZDF: "Wir werden jetzt Gespr├Ąche f├╝hren in den n├Ąchsten Tagen und ausloten, (...) in welcher Koalition wir die meisten gr├╝nen Inhalte umsetzen k├Ânnen." Das habe Priorit├Ąt.