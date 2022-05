Andreas Pinkwart will keine Personaldebatte in der FDP

Der amtierende NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will nach der herben Wahlniederlage der FDP nicht ├╝ber Personen diskutieren. "Joachim Stamp hat hier einen ganz tollen Wahlkampf gemacht und er hat unheimlich hart gearbeitet die letzten f├╝nf Jahre", sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur nach der Landtagswahl am Sonntag. "Deswegen sehe ich jetzt hier keine Personaldiskussion in der FDP, sondern eine glaubw├╝rdige Analyse der Ursachen." Dann m├╝sse klar ├╝berlegt werden, wie es m├Âglich sei, verloren gegangenes Vertrauen schnell wieder zur├╝ckzugewinnen.