Ministerpräsident Hendrik Wüst ist aus der Wahl in NRW als Sieger hervorgegangen. Die CDU hat es daraufhin offenbar mächtig krachen lassen – so sehr, dass sogar das Ordnungsamt anrücken musste.

Die Wahlparty der CDU an der Düsseldorfer Parteizentrale hat am Sonntagabend Besuch vom Ordnungsamt bekommen – weil die Feier zu laut war. "Aufgrund von Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung" seien Einsatzkräfte des Ordnungsamts gegen 22.30 Uhr zu der Wahlparty ausgerückt, bestätigte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag.