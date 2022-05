Frau wollte mit Wagen direkt zum Flieger fahren

Eine 57 Jahre alte Autofahrerin hat am D├╝sseldorfer Flughafen freie Fahrt auf das Rollfeld verlangt. Sie habe einen Flug nach Spanien gebucht und w├╝nsche mit ihrem Auto direkt zum Flugzeug zu fahren, gab die Frau am Donnerstag zum Besten. Als der Wachmann am Zufahrtstor z├Âgerte, sei die resolut auftretende Dame aggressiv geworden, teilte die Polizei mit.