Reul: Über 7500 Einsatzkräfte bei Unwetter in NRW

Mehr als 7500 Einsatzkr├Ąfte sind nach Angaben von Innenminister Herbert Reul (CDU) bei dem schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen vor Ort gewesen. "Mehr als 7500 Einsatzkr├Ąfte der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen haben in den vergangenen 48 Stunden landesweit einmal mehr alles gegeben, um noch Schlimmeres zu verhindern", sagte Reul am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. F├╝r ihren beherzten Einsatz sei er den Kr├Ąften au├čerordentlich dankbar. "Das Ausma├č der Zerst├Ârung, das die Tornados in Lippstadt und Paderborn hinterlassen haben, macht mich traurig", f├╝gte er hinzu.