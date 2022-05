Haßelmann: Entschlossener Einsatz für Klimaschutz nötig

Nach dem schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen hat die Vorsitzende der Gr├╝nen im Bundestag, Britta Ha├čelmann, den zahlreichen Hilfskr├Ąften gedankt. "Gestern sind schwere Unwetter ├╝ber NRW & viele andere Regionen des Landes gezogen. In unserer Region sind Paderborn & Lippstadt besonders betroffen", schrieb Ha├čelmann am Samstag bei Twitter. "Hier vor Ort schl├Ągt ein Tornado eine Schneise der Verw├╝stung." Es gebe massive Sch├Ąden und Verletzte. "Schadensbeseitigung, Eins├Ątze und Hilfe f├╝r Betroffene laufen. Gro├čer Dank an die vielen Einsatzkr├Ąfte vor Ort." Ha├čelmann mahnte zugleich: "Wetterextreme, Hitze u. D├╝rre erleben wir nicht mehr nur auf anderen Kontinenten u. in anderen Regionen der Welt. Auch bei uns sind die Folgen der Klimakrise sp├╝rbar. Wir brauchen entschlossenes Handeln beim Klimaschutz u. Ma├čnahmen zur Klimaanpassung."